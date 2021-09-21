На міжнародних військових навчаннях у Львові тренуватимуться армійці з 15 країн [ Редактировать ]
В Україні стартували міжнародні військові навчання - "Репід Трайдент-2021". Майже 6 тисяч армійців із 15 країн тренуватимуться на Яворівському полігоні на Львівщині. У вишколах також візьмуть участь бійці литовсько-польсько-української бригади. Триватимуть маневри до 1 жовтня.
Владислав Клочков, керівник навчань RAPID TRIDENT 2021, бригадний генерал Збройних сил України:
Основною метою навчань є показати всьому світові, що Україна не одна, ми маємо союзників, партнерів, які готові стати з нами до боротьби.
Майкл Хансон, керівник навчань RAPID TRIDENT 2021, полковник армії США:
Ми тут для того, щоби налагодити партнерські відносини. Кожен сценарій, який ми застосовуємо, завжди заснований на реальних і потенційних загрозах. Неважливо, яка загроза і звідки вона надходить, ми не розглядаємо конкретних гравців, це просто загальні загрози, з якими може стикнутися будь-яка держава, що намагається захистити свій суверенітет.
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Майже 6 тисяч армійців із 15 країн тренуватимуться на Яворівському полігоні на Львівщині. У вишколах також візьмуть участь бійці литовсько-польсько-української бригади. Триватимуть маневри до 1 жовтня.
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У вишколах також візьмуть участь бійці литовсько-польсько-української бригади. Триватимуть навчання до першого жовтня.