Во время презентации iPhone 13, прошедшей в этом месяце, Apple открыла предзаказы на смартфоны спустя три дня после анонса. Ожидалось, что смартфоны начнут продавать спустя две-три недели после открытия предзаказов, но планы у компании поменялись.

Как заметили покупатели, сроки поставок были сдвинуты на недели вперед. К примеру. Предзаказавшие iPhone 13 mini получат свои смартфоны не 24 сентября, как ожидалось ранее, а ближе к средине октября.

Новые iPhone 13 Pro и Pro Max должны были попасть в руки новых владельцев спустя 7-10 дней после предзаказа, но Apple обновила сроки доставки до 3-4 недель.

Читайте также Apple iPhone 12 рухнул в цене перед презентацией iPhone 13

С чем это связано, пока неизвестно. Вероятно, Apple не справляется с огромным спросом, который наложился на дефицит полупроводниковой продукции.

Напомним, стоимость смартфонов нового поколения составляет от $699 за iPhone 13 mini со 128 ГБ до $1599 за iPhone 13 Pro Max с терабайтом встроенной памяти.

Ранее podrobnosti.ua сообщали о том, как эксперты сравнили iPhone 13 с iPhone 12 и сделали вывод о том, какой смартфон лучше купить. По их мнению, новинка более предпочтительна даже если она похожа на прошлогодний смартфон.

Причем схожесть iPhone 13 с прошлогодним аппаратом высмеяли пользователи в Интернете.