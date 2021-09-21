Существует простой и универсальный способ быстро поднять пониженное давление. О нем рассказали кардиологи, передает newsyou.info.

По словам специалистов, нормализовать давление при гипотонии можно количеством потребляемой жидкости. При этом не обязательно пить кофе, поскольку данный напиток подходит не всем: он поднимает пульс и повышает возбудимость. Поэтому можно просто объемом жидкости поднять давление - залпом выпить два стакана воды.

В случае, если артериальное давление, наоборот, повышено, необходимо полежать как минимум 15 минут и использовать мочегонные средства. В частности, снизить давление поможет крепко заваренный настой брусники или другие травяные сборы.

Ранее сообщалось, как молочные продукты влияют на давление.

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