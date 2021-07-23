Как молочные продукты влияют на давление [ Редактировать ]
Снижение артериального давления связано с потреблением молочных продуктов. К такому выводу пришли ученые в ходе исследования, пишет facenews.ua.
Участников исследования возрастом от 35 до 70 лет попросили задокументировать потребления пищи с помощью анкеты в течение более года.
В итоге исследователи обнаружили, что употребление двух порций молочных продуктов в день было связано с 24-процентным снижением риска метаболического синдрома. Что еще более интересно, наличие двух порций цельножировых молочных продуктов было связано с 28-процентным снижением риска метаболического синдрома.
Потребление обезжиренных молочных продуктов вообще не было связано со снижением риска метаболического синдрома.
Более высокое потребление молочных продуктов, таких как молоко, йогурт и сыр, особенно цельножировых, а не нежирных, связано с меньшей распространенностью метаболического синдрома и более низким риском развития гипертонии и диабета.
Доктор Менте развенчал миф о том, что молочные продукты вредны для здоровья. По его словам, молочные продукты и молочные жиры обеспечивают высококачественный белок и широкий спектр необходимых витаминов и минералов.
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