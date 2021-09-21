Нардепу Гео Леросу загрожує три роки обмеження волі. Про це повідомили в Державному бюро розслідувань. Наразі слідчі готуються до експертиз. Нагадаю, 17 вересня в мережі оприлюднили відео, на якому людина, схожа на Лероса, за гроші підшукує співучасників для імітації нападу на себе. Усе, аби створити ілюзію погроз. Утім сам Лерос каже - відео сфабриковане.

Максим Зінорук, начальник слідчого відділу Головного слідчого управління ДБР: