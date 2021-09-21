Нардепу Гео Леросу загрожує три роки обмеження волі [ Редактировать ]
Нардепу Гео Леросу загрожує три роки обмеження волі. Про це повідомили в Державному бюро розслідувань. Наразі слідчі готуються до експертиз. Нагадаю, 17 вересня в мережі оприлюднили відео, на якому людина, схожа на Лероса, за гроші підшукує співучасників для імітації нападу на себе. Усе, аби створити ілюзію погроз. Утім сам Лерос каже - відео сфабриковане.
Максим Зінорук, начальник слідчого відділу Головного слідчого управління ДБР:
Вирішується питання про призначення експертиз, а також вживаються всі необхідні заходи з метою визнання особи відносно якої була організована вказана інформаційна атака, потерпілою у кримінальному провадженні. Вживаються всі необхідні заходи, щодо виклику на допити свідків, а також інших осіб, яким відомі або можуть бути відомі відомості про обставини кримінального провадження.
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