Нова доба - новий обстріл. Одразу після півночі противник застосував на Донбасі заборонені міномети 120 калібру. Загалом по українських позиціях у районі Кам'янки випустив п'ятнадцять снарядів.

А біля Шумів працювали ворожі снайпери. Наші бійці відкрили вогонь у відповідь. Докладніше про ситуацію на передовій, Руслан Смєщук.

Позивний "Гвардієць", військовослужбовець Збройних сил України:

Працювали із стрілецької зброї, з підствола - і РПГ. А так тихо сьогодні... Оце називається тиша? - Ааа - так у нас така тиша.

А ось це вже зовсім не затишшя, навіть за місцевими прифронтовими критеріями. Декілька днів поспіль - по передових позиціях біля Попасної ворог гатить з важкого озброєння.

Юрій, військовослужбовець Збройних сил України:

Кидали по одному снаряду, десь так п'ять приводів - ми три знайшли. І був момент - останній снаряд прилетів, а я за мішками сховався і побратим йшов. І він впав. Я думав що все. Але він встав і нормально. Повезло пацану.

Ось фрагмент відео з останнього обстрілу цих укріплень. На щастя, минулося без поранених та загиблих. Але вирв довкола побільшало.

Там можливо взриватель був на замедлитель - тому там така воронка. А тут контактний був - тому тут така воронка.

Звісно, такі потужні обстріли тут не щодня, але й не рідкість.

Юрій, військовослужбовець Збройних сил України:

Може бути раз на тиждень, може частіше. Вони валять і ствольною артилерію і мінометами. Так що це не рідке явище.

Таке от життя на передовій. День у день - тиждень за тижнем. У таких умовах дуже важливо мати якусь відраду для душі. Вояки показують, що підтримує їх у фронтові будні.

Вони радують хлопців. І гріють душі коли повз проходиш.

Незвично бачити, як наївні дитячі малюнки - тішать і розчулюють цих суворих чоловіків. Це згадка про дім і мирне життя. Що чекає на них десь там - за спиною, за лінією окопів та укріплень.

Костянтин, військовослужбовець Збройних сил України:

Ми всі живемо в соціумі. Так ми вирвані із нього, і тут виконуємо бойове завдання. Але ми розуміємо там лишилися наші сім'ї, наші діти ходять в школу. І така складова повинна бути. Це круто.

Що ж до загальної ситуації на фронті, попри деяке зниження кількості обстрілів, минулої доби один військовослужбовець зазнав кульового поранення, проте вижив.