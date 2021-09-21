А в столиці почалися рейди маршрутками. Інспектори комунальної служби перевіряють їх на дотримання правил перевезень. Чи багато порушників знайшли? І яке покарання на них очікує? Усе дізналася Тетяна Радченко.

На зупинці людно. Збирається черга на 525 маршрутку. За правилами перевізника транспорт має курсувати що 15 хвилин.

Обычно вот минут 40 у них интервал. - А зараз ви вже скільки стоїте? - Я не засекала, но полчаса уже точно есть.

Ще пів години - і маршрутка нарешті з'являється. Разом з інспекторами заходимо до салону. Фіксують усе за чітким алгоритмом: перевірка документів перевізника, виявлення можливих недоліків і навіть вимірювання температури всередині. Усі дані заносять в електронну форму. Для фіксації порушень кожен працівник має при собі невеличку камеру.

Ми щовечора вивантажуємо ці відео, їх перевіряють.

А це вже автобус 150 маршруту. Транспорт новий, у салоні кондиціонер та комфортні умови для пасажирів. Утім, у водія при собі жодних документів.

Документи відсутні, і фотографія не моя.

Наступний транспорт 157 маршрутка, кінцева зупинка - метро Почайна. Її вже чекають пасажири. Однак водій - проїхав повз. Недопуск до перевірки - фіксують як порушення.

Побачивши нас, побачивши інспекторів, просто поїхав далі, тобто він відмовився від перевірки, удав, що йому потрібно в інше місце. Пасажири, які його чекають, йому не цікаві.

Зайти до салону та перевірити транспорт інспектор має право на будь-якій зупинці.

Костянтин Усов, заступник голови Київської міської державної адміністрації:

Інспектори комунальної служби перевезень контролюватимуть кожен транспортний засіб, на кожному маршруті. Таких транспортних засобів, так званих маршруток, у Києві є 1477 на сьогодні, і кожна з них пройде перевірку.

Зо три десятки актів склали за день інспектори Комунальної служби. Усі зафіксовані порушення мають бути усунуті за 14 днів. Інакше - угоду перевізника з міською владою буде розірвано.