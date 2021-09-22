У Франкфурті покупець вистрелив у голові касиру через вимогу надіти маску [ Редактировать ]
Неподалік Франкфурта покупець вистрелив в касира заправки через вимогу надіти маску. 49-річний чоловік прийшов на АЗС купити пива.
А оскільки був без захисної пов'язки, обслуговувати його відмовилися. За пів години покупець повернувся у масці та з пістолетом. Перед тим, як заплатити за пиво, зняв її з обличчя. А після чергового зауваження поцілив 20-річному касирові в голову. З місця злочину стрілець втік. А наступного дня прийшов до поліційного відділку та зізнався у скоєному. Чоловік уперше має проблеми з законом. Свої дії пояснив пригніченістю на тлі пандемії.
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