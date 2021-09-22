Ума Турман раскрыла "самый темный секрет" своей юности [ Редактировать ]
Источник: Miramax
Голливудская актриса Ума Турман жестко раскритиковала закон о запрете абортов, который недавно вступил в силу в Техасе. В статье для газеты Washington Post она заявила, что женщина должна сама решать такие вопросы.
51-летняя кинозвезда поделилась с читателями рассказом о собственном печальном опыте, заявив, что до сих пор это был ее "самый темный секрет".
Когда Уме не было еще 20 лет, она забеременела от мужчины намного старше нее. Поскольку у нее не было средств, чтобы в одиночку содержать ребенка, она, посовещавшись с родителями, решилась на аборт.
Я зачала своих прекрасных, волшебных детей от мужчин, которых я любила и которым доверяла достаточно для того, чтобы осмелиться привести ребенка в этот мир. Я не жалею о пройденном пути. Я аплодирую и поддерживаю женщин, которые делают другой выбор. Аборт, который я сделала в подростковом возрасте, был самым трудным решением в моей жизни, которое причинило мне боль тогда и печалит меня даже сейчас. Но это был путь к жизни, полной радости и любви, которая у меня сейчас есть. Решение не сохранять раннюю беременность позволило мне повзрослеть и стать матерью, которой я хотела и должна была быть.
Ума Турман - мама троих детей, ее нее две дочери и сын. Ее первый брак с актером Гэри Олдменом был бездетным. Своему второму мужу, актеру Итану Хоуку, она родила дочь Майю (23 года) и сына Левона (19).
В отношениях с финансистом Арпадом Бюссоном она родила дочь Луну. Пара рассталась в 2014 году, а девочке, полное имя которой Розалинд Арушу Аркадину Алталун Флоренс Турман-Бюссон, сейчас 9 лет.
Ума Турман с отцом и детьми
Ранее "Подробности" писали о том, что Ума Турман призналась, что также стала жертвой сексуальных домогательств со стороны скандального продюсера Харви Вайнштейна.
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