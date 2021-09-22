Звісно, такі потужні обстріли тут не щодня, але й не рідкість.

На Донбасі напередодні зафіксовано чотири порушення режиму тиші. По українських позиціях поблизу Кам'янки супротивник вів вогонь із заборонених мінометів 120 калібру. А захисників Шумів прицільно атакував зі стрілецької зброї. Підрозділи Збройних сил вели активну оборону й дали відсіч ворогу. Втрат серед українських захисників немає. Докладніше про ситуацію на передовій - Руслан Смєщук.

Декілька днів поспіль по передових позиціях біля Попасної ворог гатить з важкого озброєння.

Юрій, військовослужбовець Збройних сил України:

Кидали по одному снаряду, десь так п’ять приводів, ми три знайшли. І був момент, коли останній снаряд прилетів, а я за мішками сховався, і побратим ішов. І він упав. Я думав, що все. Але він встав, усе гаразд, пощастило хлопцеві.

Ось фрагмент відео з останнього обстрілу цих укріплень - на щастя, минулося без поранених та загиблих. Але вирв довкола побільшало.

Там, можливо, підривач був на уповільнювачі, тому там така вирва. А тут контактний був, тому тут така вирва.

Звісно, такі потужні обстріли тут не щодня, але й не рідкість.

Юрій, військовослужбовець Збройних сил України:

Може бути раз на тиждень, може частіше. Вони валять і ствольною артилерією, і мінометами. Тому це не рідкісне явище.

Таке от життя на передовій. День у день, тиждень за тижнем. У таких умовах дуже важливо мати якусь відраду для душі. Вояки показують, що підтримує їх у фронтові будні.

Вони радують хлопців і гріють душу, коли повз проходиш.

Незвично бачити, як наївні дитячі малюнки тішать і розчулюють цих суворих чоловіків. Це згадка про дім і мирне життя. Що чекає на них десь там - за спиною, за лінією окопів та укріплень.

Костянтин, військовослужбовець Збройних сил України: