Автомобіль "Порше", у якому голлівудський актор Том Круз знімався у фільмі "Ризикований бізнес" 83-го року, пішов з молотка майже за два мільйони доларів.

Це найвища аукціонна ціна за таке авто. Торги відбулися в Г'юстоні. Ім'я покупця не назвали. Цікаво, що саме в цьому "Порше" Том Круз навчився вправлятися з механічною коробкою передач, адже раніше вмів водити лише на "автоматі".