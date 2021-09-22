Таліби хочуть виступати на засіданні Генасамблеї ООН [ Редактировать ]
Виступити перед світовими лідерами на засіданні Генеральної асамблеї ООН хочуть таліби. Уже навіть призначили свого постійного представника в Організації.
Про це заявили в листі, адресованому генсеку Антоніу Гутеррешу. Ісламісти наголосили: посол Афганістану, якого акредитували на Генасамблею, - не може представляти країну на високому рівні. Адже його призначив скинутий 15 серпня президент.
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Уже навіть призначили свого постійного представника в Організації.
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