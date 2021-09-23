Найменший в світі чайний будинок, якому 103 роки. Такий журналісти знайшли в Ірані. За понад століття роботи в закладі створили власний рецепт чаю "доброти". Які його інгредієнти - про це далі.

Між вулицями Тегерана, захований посеред Ґранд-Базару та затиснутий між магазином одягу та дверима мечеті, розташований найменший у світі чайний будинок. Чайхана пана Казема площею лише півтора квадратних метра, зовсім непомітна з головної вулиці ринку. І все ж таки залишається найвідомішим закладом серед поціновувачів чаю в іранській столиці.

Хабіболла Саяді, відвідувач закладу:

Я приїжджаю сюди постійно, майже 50 років, бо мені подобається смак цього чаю. Також пан Казем дотримується всіх санітарних вимог, а це особливо важливо під час пандемії.

Чайхана - на кшталт знайомих для нас кав'ярень, традиційний заклад для країн Середньої Азії. У цього чайного будинку столітня історія. Його відкрили ще 1918 року. Потім його викупив батько Казема, який донедавна тут і господарював.

Казем Мабхутян, власник чайного будинку:

До 2007 року мій батько керував цим чайним будинком. Потім він зламав ногу і більше не повернувся на роботу. Тому відтоді тут варю чай я.

Зважаючи на мініатюрні габарити, тут немає ані столиків, ані стільців. Проте клієнти можуть присісти на табурети зовні серед ринкової метушні. І така тіснява зовсім не відлякує гостей. За день Казем обслуговує до двох сотень клієнтів. Окрім традиційного іранського чорного чаю, власник готує також напої з кардамоном і корицею. Але його улюбленим є фірмовий "чай доброти" - це суміш м'яти, лимона та шафрану, що надає напою пікантного жовтого кольору.

Чафаг, відвідувачка закладу:

Кожен продає чай, але важливо знати, як правильно його приготувати. Чай, який готують з любов'ю, має зовсім інший смак.

Для жителів Тегерана чай - невід'ємна частина життя. У середньому іранці споживають дев'ять маленьких філіжанок чаю на день, а це приблизно сто тисяч тонн по всій країні щороку.