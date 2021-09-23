Первый негосударственный горно-металлургический университет "Метинвест Политехника", который должен заработать в 2022 году в Мариуполе, поможет преодолеть кадровый дефицит в Украине.

Такое мнение высказал генеральный директор группы "Метинвест" Юрий Рыженков в эфире программы "Украина-24: Сегодня. День".

"Технический университет, в котором будут лучшие преподаватели, в котором будут лучшие лаборатории, который будет работать в партнерстве с лучшими вузами и лучшими исследовательскими центрами по всему миру. И сможет как раз генерировать тех самых молодых специалистов, которые позволят им получать супервысокачественное образование у себя дома и потом получать достойную заработную плату и интересную работу у себя дома и никуда не ехать", - заявил Рыженков.

Так он отреагировал на вопрос ведущей программы о том, что, по данным сервиса мониторинга Opendatabot, в Украине наблюдается дефицит профессионалов, хотя зарплаты растут, а вакансий на рынке труда вдвое больше, чем в докарантинные времена. При этом на сегодняшний день работодателям катастрофически не хватает специалистов в области строительства, архитектуры, транспорта и экологии. Тем временем страна продолжает терять молодежь, которая в поисках лучшей судьбы выезжает именно за границу.

Впрочем, промышленники уверены, что достойные условия труда, конкурентные зарплаты и качественное современное образование позволят украинцам построить карьеру, одновременно развивая свою страну.

Напомним, первый негосударственный горно-металлургический университет "Метинвест Политехника", который сейчас строится в Мариуполе, планирует открыть свои двери для первых студентов в 2022 году. Кроме самой современной научно-технической базы и лучших преподавателей, университетский комплекс будет иметь собственное общежитие, парк и современный стадион. На его строительство потратят 30 миллионов евро, а сталь для конструкции делают местные металлурги.