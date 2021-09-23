США не відмовляться від участі в новій оборонній спілці [ Редактировать ]
Після розмови з Джо Байденом Емануель Макрон таки погодився повернути посла до США.
За словами французького керманича, Вашингтон не відмовиться від участі в новій оборонній спілці. Натомість Байден пообіцяв не виключати Париж з майбутніх оборонних рішень в Індо-Тихоокеанському регіоні. А також США надаватимуть додаткову допомогу французьким силам в антитерористичних операціях у Сахелі.
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