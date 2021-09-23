Історичний візит Зеленського у Вашингтон: про що домовилися глави держав

У президентській команді називають цей вояж максимально успішним, зважаючи хоча б на той факт, що зустріч у Білому домі тривала утричі довше, ніж було заплановано. Але чого саме вдалося досягти? Про що домовилися конкретно?