Завдяки мікро-городикам водійська спільнота має свіжі овочі до столу, а ще знімає стрес, споглядаючи, як росте врожай.

У Бангкоку автопарк таксі переобладнали під міні-ферму. Грядки встановили просто на дахах машин.

Через пандемію попит на послуги таксистів катастрофічно знизився, тож транспорт простоює незатребуваним. А водії занепали духом, адже більше не можуть сплачувати за оренду авто.

От керівництво компанії й вирішило знайти заняття співробітникам. Завдяки мікро-городикам водійська спільнота має свіжі овочі до столу, а ще знімає стрес, споглядаючи, як росте врожай. А урядові країни цей автопарк натякає - бізнес потребує підтримки за умови карантинних обмежень.