Школи та дитсадки закриють, коли Україна опиниться в "червоній" зоні [ Редактировать ]
Відсьогодні вся Україна - в "жовтій" карантинній зоні. Школи працюватимуть за умови, що 80 відсотків їхніх працівників щеплені принаймні однією дозою вакцини.
Для молодших класів і дитсадків зробили виняток - їх закриють, лише коли регіон опиниться у "червоній" зоні. Театри та кінотеатри можуть бути заповнені до двох третин місць. У кафе та ресторанах - не більше ніж четверо людей за столиком. А в спортзалах - одна людина на 10 квадратних метрів.
Носити маски в громадських закладах і транспорті, а також дотримуватися дистанції залишається обов'язковою вимогою. Інакше обіцяють штрафувати. Зокрема в Києві заявили, що за порушення протиепідемічних вимог штраф для підприємств стартуватиме від 34-х тисяч гривень.
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Школи працюватимуть за умови, що 80 відсотків їхніх працівників щеплені принаймні однією дозою вакцини.
Школи та дитсадки працюватимуть за умови, що 80 відсотків персоналу імунізовані принаймні однією дозою.