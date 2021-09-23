Відсьогодні вся Україна - в "жовтій" карантинній зоні. Школи працюватимуть за умови, що 80 відсотків їхніх працівників щеплені принаймні однією дозою вакцини.

Для молодших класів і дитсадків зробили виняток - їх закриють, лише коли регіон опиниться у "червоній" зоні. Театри та кінотеатри можуть бути заповнені до двох третин місць. У кафе та ресторанах - не більше ніж четверо людей за столиком. А в спортзалах - одна людина на 10 квадратних метрів.

Носити маски в громадських закладах і транспорті, а також дотримуватися дистанції залишається обов'язковою вимогою. Інакше обіцяють штрафувати. Зокрема в Києві заявили, що за порушення протиепідемічних вимог штраф для підприємств стартуватиме від 34-х тисяч гривень.