Курс доллара упал до минимума [ Редактировать ]
Национальный банк Украины (НБУ) на 24 сентября 2021 года установил официальный курс на уровне 26,52 гривен за доллар. Курс на 15 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.
Об этом сообщается на сайте регулятора.
Официальный курс гривны к доллару на 24 сентября установлен на таком уровне: 26,5272 гривен за 1 доллар (-0,1442 грн). При этом курс доллара на 23 сентября составляет 26,6714 гривен за 1 доллар.
Ранее сообщалось, что биткоин "взлетел" до максимума за 2 месяца.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
Национальный банк Украины (НБУ) на 15 сентября 2021 года установил официальный курс
Информация о новом курсе валют доступна на сайте регулятора
Национальный банк Украины (НБУ) на 22 сентября 2021 года установил официальный курс
Национальный банк Украины (НБУ) на 22 сентября 2021 года установил курс евро
Цены на нефть упали в понедельник, 20 сентября, увеличив потери прошлой недели после того, как доллар США подскочил до трехнедельного максимума