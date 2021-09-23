НБУ установил курс на 23 сентября: доллар "упал" [ Редактировать ]
На четверг, 23 сентября, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к доллару на уровне 26,67 гривен за доллар. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.
Таким образом, официальный курс доллара упал после роста в течение пяти дней подряд.
При этом курс доллара на 22 сентября составляет 26,7081 гривен за 1 доллар.
Курс на 3 копейки ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.
Ранее сообщалось, что биткоин "взлетел" до максимума за 2 месяца.
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