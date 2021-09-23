Після загострення - раптове зниження напруженості. На Донбасі сьогодні різко зменшилася кількість обстрілів. Режим припинення вогню станом на вечір противник порушив лише раз. Стріляв із протитанкових гранатометів і кулеметів. Утім, не прицільно. Та українські бійці кажуть - такі затишшя часто бувають оманливі. Більше розкаже Руслан Смєщук.

Передові позиції поблизу Авдіївки. До околиць окупованого Донецька звідси - декілька кілометрів. Переміщатися зовні категорично заборонено: кожен метр цих укріплень під прискіпливим ворожим наглядом.

Ми маскуємося, наглядаємо через прилад - сильно не висовуємося

Ярослав, військовослужбовець Збройних сил України:

Всі знають - спостереження недовготривале - і застосовувати тєєрку, не видають себе і зберігають себе.

Наразі тут тихо, але ще зранку ці позиції накривали ворожі снаряди. Але вояки подбали про безпеку - тож обстріл минувся без постраждалих. Сьогодні, як і зазвичай, під час таких атак у повітрі помічають безпілотники.

Тимур, військовослужбовець Збройних сил України:

Сьогодні з ранку, було шість годин, так було вісім розривів мін. Біля наших позицій сьогодні був 82 калібр, а буває і 120 БПЛА дуже часто застосовують - літають над нами часто, чуємо звуки.

Такі обстріли тут чи не щодня, розповідають вояки. До того ж супротивник дедалі частіше застосовує важкі калібри.

Олександр, військовослужбовець Збройних сил України:

Застосовують стрілецьку зброю, але в основному це артилерія. Це міномети, крупні калібри. У сусідів таке буває особливо.

Невдовзі поблизу лунають вибухи та постріли. Ворог атакує сусідні укріплення.

Ярослав, військовослужбовець Збройних сил України:

Приходи мін, 82 калібру, та поодинокі постріли це вже вони починають.

Тож нас відводять трохи далі від передової.