Війна на Донбасі: військові спостерігають зниження інтенсивності обстрілів [ Редактировать ]
Після загострення - раптове зниження напруженості. На Донбасі сьогодні різко зменшилася кількість обстрілів. Режим припинення вогню станом на вечір противник порушив лише раз. Стріляв із протитанкових гранатометів і кулеметів. Утім, не прицільно. Та українські бійці кажуть - такі затишшя часто бувають оманливі. Більше розкаже Руслан Смєщук.
Передові позиції поблизу Авдіївки. До околиць окупованого Донецька звідси - декілька кілометрів. Переміщатися зовні категорично заборонено: кожен метр цих укріплень під прискіпливим ворожим наглядом.
Ми маскуємося, наглядаємо через прилад - сильно не висовуємося
Ярослав, військовослужбовець Збройних сил України:
Всі знають - спостереження недовготривале - і застосовувати тєєрку, не видають себе і зберігають себе.
Наразі тут тихо, але ще зранку ці позиції накривали ворожі снаряди. Але вояки подбали про безпеку - тож обстріл минувся без постраждалих. Сьогодні, як і зазвичай, під час таких атак у повітрі помічають безпілотники.
Тимур, військовослужбовець Збройних сил України:
Сьогодні з ранку, було шість годин, так було вісім розривів мін. Біля наших позицій сьогодні був 82 калібр, а буває і 120 БПЛА дуже часто застосовують - літають над нами часто, чуємо звуки.
Такі обстріли тут чи не щодня, розповідають вояки. До того ж супротивник дедалі частіше застосовує важкі калібри.
Олександр, військовослужбовець Збройних сил України:
Застосовують стрілецьку зброю, але в основному це артилерія. Це міномети, крупні калібри. У сусідів таке буває особливо.
Невдовзі поблизу лунають вибухи та постріли. Ворог атакує сусідні укріплення.
Ярослав, військовослужбовець Збройних сил України:
Приходи мін, 82 калібру, та поодинокі постріли це вже вони починають.
Тож нас відводять трохи далі від передової.
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09-09-2021 12:00 Сюжет 2
Поблизу Зайцевого обстріляв наші позиції з гранатометів. А в напрямку Невельського і Новолуганського - зі стрілецької зброї. Біля Золотого і Катеринівки найманці застосували заборонені великокаліберні міномети.
Укріплення хлопці відновлять. Буде ще міцнішим. А от ворогам радять поберегти свої набої. Коли здаватимуться, разом із ними, це їм зарахується.
Противник з гранатометів накривав вогнем українські позиції біля Золотого-4 й Широкиного, зі стрілецької зброї бив поблизу Водяного. Втрат серед наших військових немає.
У напрямку Світлодарська противник вів прицільний вогонь з великокаліберних кулеметів. Біля Водяного та Павлополя скинув з безпілотників осколкові гранати, а також обстріляв українські позиції з гранатометів і стрілецької зброї.