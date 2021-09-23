На территории Украины был ликвидирован канал ввоза контрафактных табачных изделий, который приносил миллионные прибыли владельцам. Об этом сообщает пресс-служба Службы Безопасности Украины.

Сигареты были закуплены нелегально у предприятий, выступавших посредниками, после чего отправлялись на хранение на склады в Ивано-Франковской области, а также Житомирской области. Оптовые партии нелегальных табачных изделий были реализованы почти во все регионы Украины. "Клиенты" дельцов находились с помощью мессенджера Telegram. Им сигареты присылали через различные сервисы почтовой связи.

Отмечается,что сотрудники правоохранительных органов одновременно провели 12 обысков в нескольких украинских регионах, в ходе которых было изъято сырье и вещественные доказательства преступлений. Против подозреваемых возбудили уголовное дело по статье 199 части 1 Уголовного кодекса Украины.

Читайте также, сотрудники пограничной службы Луцкого отряда на территории пункта пропуска Яготын обнаружили контрабандные сигареты, которые перевозили в катушках для кабелей. Все изделия без акцизных марок, которые пытались вывезти из территории Украины, были изъяты пограничниками и таможенниками.

Кроме того, на территорию Украины пытались ввезти контрабанду табачных изделий на 2 миллиона гривен. За провоз контрабанды пограничнику пообещали 500 долларов, во время оперативных мероприятий были задержаны 4 человека, грузовик ЗИЛ, а также изъяты 193 пасти сигарет без акцизных марок.

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