Від початку вакцинальної кампанії повністю імунізовані понад 5 мільйонів 250 тисяч українців.

В Україні за минулу добу 7 тисяч 866 нових заражень Ковідом. Найбільше на Харківщині, Львівщині, Донеччині та в столиці.

Ушпиталили за добу майже дві тисячі хворих. Померли від ускладнень 123 пацієнти. Від початку вакцинальної кампанії повністю імунізовані понад 5 мільйонів 250 тисяч українців.