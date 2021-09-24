Коронавірус в Україні: зафіксовано майже 8 тисяч нових заражень [ Редактировать ]
В Україні за минулу добу 7 тисяч 866 нових заражень Ковідом. Найбільше на Харківщині, Львівщині, Донеччині та в столиці.
Ушпиталили за добу майже дві тисячі хворих. Померли від ускладнень 123 пацієнти. Від початку вакцинальної кампанії повністю імунізовані понад 5 мільйонів 250 тисяч українців.
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За минулу добу - 7 тисяч 866 нових заражень. Найбільше - на Харківщині, Львівщині, Донеччині та в столиці.
Про це заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.