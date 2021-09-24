США та Франція помирилися. Президенти двох країн домовилися про відновлення відносин після субмаринового скандалу. У Вашингтон навіть повернеться посол Франції, відкликаний тиждень тому. На чому зійшлися - розкаже Вікторія Парфенюк.

У відносинах Франції і США - відлига. Після розмови очільники держав оголосили перемир'я. У Білому Домі заявляють: уже наступного тижня посол Франції повернеться до Штатів і продовжить роботу.

Джен Псакі, прес-секретар Білого дому:

Тон розмови був дружнім. Цей дзвінок став, як ми сподіваємося, як президент сподівається, кроком до повернення нормальних, важливих і постійних взаємин Сполучених Штатів і Франції. Розмова тривала близько 30 хвилин.

Почубилися країни через будування підводних човнів для Австралії. Договір на це наразі оцінюють у 60 мільярдів доларів. Угоду спочатку уклали між Парижем і Канберрою, проте Вашингтон запропонував останній привабливіший контракт, і угоду з французами розірвали. І коли США вже вдалося налагодити контакт із Францією, то Австралію в Парижі все ще ігнорують.

Скотт Моррісон, прем'єр-міністр Австралії:

Ми намагалися домовитися про розмову з президентом Франції, та наразі такої можливості немає. Проте ми будемо терплячими. Розуміємо їхнє розчарування. Це було дуже складним рішенням. І, звичайно, нам довелося змиритися з тим, що це не сподобається французькій стороні.

Президент Макрон ще жодного разу ситуації не прокоментував. Через образу не прилетів і на Генасамблею ООН до Нью-Йорка. А минулого тижня Франція відкликала послів як із США, так і з Австралії. Домовленості країн вдарили не лише по Парижу, а і по всьому Європейському Союзу.

Залучена до контракту мала бути й німецька промисловість. Демонстративно обурились і в Брюсселі - там кажуть, що тепер навряд чи зможуть надати австралійським фермерам пільговий доступ на ринок яловичини та молочних продуктів ЄС.