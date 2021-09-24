У Полтаві викрали доньку депутата [ Редактировать ]
Працівники СБУ затримали двох чоловіків, яких підозрюють у викраденні доньки депутата Полтавської облради. За її звільнення вимагали 470 тисяч доларів біткоїнами.
Слідчі з'ясували, що "схему" організував чоловік, який перебуває в Київському СІЗО - його обвинувачують у вбивстві. Спільника він знайшов через інтернет. Батьків дитини тероризували погрозами два тижні. Наразі викрадачі - під вартою.
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