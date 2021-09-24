Евакуація з Афганістану: до Києва прибув літак [ Редактировать ]
До Києва прибув літак із евакуйованими з Кабула. Серед сотні пасажирів - громадяни України, а також піддані Ватикану та Канади. Евакуйовані - здебільшого етнічні афганці, які мають закордонні паспорти.
Про евакуацію Україні вдалося домовитися з новим режимом. Переговори з талібами були тривалими й доволі важкими - повідомили в МЗС. Їх вели одночасно Міністерства оборони та закордонних справ, а також розвідка з представниками Пакистану, Туреччини, Катару і Афганістану.
по теме
Серед сотні пасажирів - громадяни України, а також піддані Ватикану та Канади. Евакуйовані - здебільшого етнічні афганці, які мають закордонні паспорти.
Жінка з дитиною стали пасажирами першого комерційного авіарейсу, який вилетів з Кабула напередодні.
Найтаємніша служба - розвідка - відзначає професійне свято.
У міністерстві внутрішніх справ Німеччини визнали: серед афганців, яких німці вивезли з Кабула, є раніше засуджені злочинці й люди, яких підозрюють у зв'язках із терористами.
І за кількістю евакуйованих з Афганістану людей Україна - восьма серед європейських країн. І це при тому, що ми не мали там свого миротворчого контингенту.