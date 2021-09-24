До Києва прибув літак із евакуйованими з Кабула. Серед сотні пасажирів - громадяни України, а також піддані Ватикану та Канади. Евакуйовані - здебільшого етнічні афганці, які мають закордонні паспорти.

Про евакуацію Україні вдалося домовитися з новим режимом. Переговори з талібами були тривалими й доволі важкими - повідомили в МЗС. Їх вели одночасно Міністерства оборони та закордонних справ, а також розвідка з представниками Пакистану, Туреччини, Катару і Афганістану.