Движение "Талибан" возобновит в Афганистане проведение казней и ампутации конечностей за преступления. Об этом в интервью Associated Press заявил один из основателей движения мулла Норуддин Тураби. В прежнем правительстве талибов он занимал пост министра юстиции, а сейчас руководит службой тюрем.

По словам Тураби, казни, вероятно, больше не будут публичными, а отсечение конечностей имеет "сдерживающий эффект".

Отрубать руки крайне необходимо в целях безопасности.

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Представитель талибов отверг возмущение мирового сообщества по поводу казней, которые ранее происходили на глазах у толпы на стадионе в Кабуле или на территории огромной мечети. Новые правители Афганистана предостерегли другие страны от вмешательства в их внутренние дела.

Все критиковали нас за наказания на стадионе, но мы никогда ничего не говорили об их законах и наказаниях. Никто не скажет нам, какими должны быть наши законы. Мы будем следовать исламу, и мы будем устанавливать свои законы на основе Корана.

С 1996 года в Афганистане казни осужденных убийц обычно производились выстрелом в голову кем-либо из членов семьи жертвы. Для осужденных воров наказанием была ампутация руки. За грабеж на шоссе ампутировали руку и ногу.

Как сообщали "Подробности", с приходом к власти в Афганистане талибы устроили настоящую охоту за местными проститутками. Представительницы древнейшей профессии подвергаются групповым изнасилованиям перед тем, как их обезглавят, забьют камнями или повесят.

Напомним, что вечером 23 сентября в Украину прибыл очередной рейс с эвакуированными из Афганистана.