В одном из супермаркетов, который находится в американском штате Теннесси, вооруженный мужчина устроил стрельбу. Об этом сообщает телеканал NBC News.

В результате атаки погиб один человек, еще, по меньшей мере, 13 получили огнестрельные ранения различной тяжести. При этом, в медучреждения были госпитализированы 12 человек, а один пришел самостоятельно.

Автомобиль подозреваемого в стрельбе находится на стоянке, и мы ждем, когда появится дополнительное оборудование, чтобы мы могли безопасно проверить это транспортное средство, а также некоторое имущество, которое было при нем.

Отмечается, что сам злоумышленник был найден мертвым, следствие решило, что он покончил жизнь самоубийством. Известно, что люди, которые на момент нападения находились в супермаркете в панике спрятались в морозильных камерах и в запертых офисах магазина. В настоящее время причины инцидента устанавливаются.

Читайте также, в самом центре столицы США Вашингтона двое неизвестных мужчин открыли огонь возле одного из ресторанов. В результате происшествия есть пострадавшие. В общей сложности прозвучало 20-30 выстрелов, в настоящее время сотрудники полиции занимаются поисками подозреваемых, которые скрылись на автомобиле.

Кроме того, в американском штате Северная Каролина мужчина во время стрельбы убил четырех человек, двое из которых сотрудники полиции. К правоохранителям обратилось начальство стрелка с просьбой проверить его жилище, так как он не вышел на работу и игнорировал звонки.

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