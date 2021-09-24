Палата представників США ухвалила нові санкції проти Росії. Вони вписані в проєкт оборонного бюджету на наступний фінансовий рік, який в Америці починається з 1 жовтня.

Документ містить поправку, яка забороняє громадянам США купувати чи продавати знову випущені російські суверенні боргові зобов'язання на вторинному ринку. Також поправка містить рекомендацію Джо Байдену розглянути персональні санкції щодо 35 росіян.

Серед них прем'єр Михайло Мішустін, речник президента Дмитро Пєсков, мер Москви Сергій Собянін, бізнесмени Роман Абрамович, Олег Дерипаска та головний редактор телеканалу RT Маргарита Симоньян.