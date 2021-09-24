В ООН оприлюднили звіт щодо України [ Редактировать ]
Збільшення кількості обстрілів на Донбасі, порушення прав людини в окупованому Криму та конституційна криза. Управління верховного комісара ООН з прав людини оприлюднило звіт щодо України.
Зокрема, в документі зазначено, що внаслідок ескалації конфлікту на сході України зросло число жертв серед мирного населення - 15 загиблих і 47 поранених за пів року - і почастішали випадки пошкодження цивільних об'єктів.
В окупованому Криму Росія, як і раніше, обмежує свободу мирних зібрань. Також задокументовані факти катувань і жорстокого поводження з боку ФСБ щодо кримськотатарських активістів. Крім того, в ООН занепокоєні ситуацією довкола Конституційного суду, яка ставить під загрозу верховенство права в Україні.
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