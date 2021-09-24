На фронті противник і далі ігнорує режим припинення тиші й застосовує заборонене озброєння. Зранку поблизу Новолуганського незаконні збройні формування прицільно атакували наші позиції з мінометів 82 і 120 калібрів. А біля Талаківки на Донеччині за допомогою безпілотника скинули осколкові гранати. Напередодні ворог п'ять разів порушив режим тиші. Українські армійці відкривали вогонь у відповідь. У війську без втрат. З передової - репортаж Руслана Смєщука.

Околиці Горлівки на горизонті та лабіринти окопів довкола. Це передові рубежі біля селища Нью-Йорк, які ворог останнім часом обрав постійною мішенню для обстрілів. Сьогоднішній ранок на цих позиціях почався із повітряної тривоги.

Позивний "Дикий", військовослужбовець Збройних сил України:

Літав безпілотний пристрій чорного кольору. Походу від них - бо нам не передавали, що від нас щось буде літати. Ми стараємося не показуватися, щоб не спалити позицію.

Зазвичай безпілотник є провісником чергової атаки. Тож вояки зосереджено дивляться і в небо, і на той бік. На цій ділянці, з огляду на близькість до ворога, вісім із десяти обстрілів - із потужного озброєння.

Позивний "Фенікс", військовослужбовець Збройних сил України:

Стрілецька зброя тут не вагома, а от крупні калібри й артилерія - це саме то. Починають з десятої години вечора і до ранку, до шостої можуть.

І цілить окупант підступно, кажуть вояки, просто з-за спин мирних жителів.

Позивний "Танкіст", військовослужбовець Збройних сил України:

По останнім даним що нам передають, вони прикриваються з Горлівки житловими кварталами. Там є будинки жилі - вони прямо можуть з вулиці вести вогонь. Тобто стріляють з тих місць, куди ми не можемо стріляти у відповідь.

А іноді намагаються наблизитися ворожі групи, ведуть розвідку або раптово обстрілюють - ніби перевіряють армійців на пильність.

Позивний "Фенікс", військовослужбовець Збройних сил України:

Нам передали, що сусідня спостережка фіксує трьох людей в полі. Вони відкрили по ним вогонь - ті відійшли. Диверсійні групи присутні, противник намагається підійти. Тож проводимо огляд, в нас є нічники, тепловізори - щоб не підійшли.

Ось така вона, звичайна позиційна війна на передньому краї. Де кожен новий день схожий на вчорашній. Де постійно треба бути напоготові. Де будь-якої миті може прогриміти фатальний постріл.