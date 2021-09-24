Підтримка від Євросоюзу для України не дала очікуваних результатів. Корупція процвітає, дві з трьох умов щодо надання безвізу досі не виконані - такі висновки зробила Європейська аудиторська палата. Докладніше про те, чим невдоволені аудитори ЄС - Олена Абрамович.

П'ять з половиною мільярдів євро макрофінансової допомоги, ще понад два мільярди - через інші програми. Такі суми Євросоюз надав нам від 2014 року. ЄС - найбільший донор України. Цей вислів у Брюсселі повторювали на зустрічах високого рівня чимало разів. Однак тоді, як Єврокомісія роздає гроші, Палата аудиторів оцінює, наскільки ефективно їх використано. І останній звіт не дуже позитивний - ані для Києва, ані для Брюсселя.

Підтримка ЄС реформ в Україні неефективна в боротьбі з грандіозною корупцією.

Оскільки дуже багато українських компаній є корумпованими монополістами або належать олігархам. Аудитори стверджують, що ЄС мав діяти більш прямо, щоб усунути перешкоди для вільної та чесної конкуренції.

Аудитори вважають, що Єврокомісія часто інтерпретувала вимоги від ЄС надто м'яко й давала надміру позитивні оцінки реформам в Україні. Як приклад наводять безвізовий режим. Дві з трьох умов для його впровадження - Україна досі не виконала, а безвіз працює від 2017 року.

Юхан Партс, член Європейської аудиторської палати, відповідальний за звіт:

Єврокомісія надала для Парламенту та Ради ЄС позитивні оцінки фактично на підставі самих зобов'язань, які взяв на себе український уряд. Умови отримання безвізу були дуже чітко окреслені - уся антикорупційна структура: законодавство, інституції, належне запровадження - мало б ефективно працювати. А цього досі не сталося.

Антикорупційні інституції, створені за підтримки ЄС, досі відчутно не запрацювали. Національне антикорупційне бюро - під постійним тиском. Судова реформа - не завершена. Досягнуті чималими зусиллями реформи в співпраці з ЄС постійно під загрозою - через невпинні спроби пом'якшити чи обійти закони.

Юхан Партс, член Європейської аудиторської палати, відповідальний за звіт:

Усі попередні й нинішні дії ЄС не зосереджені саме на корені проблем з корупцією в Україні, зокрема впливі олігархів на уряд. Нам потрібно спрямувати всі інструменти саме на це.

Звіт налічує 80 сторінок. У ньому проаналізували 24 програми допомоги Україні. Головний висновок - ініціатив від ЄС за останні сім років було чимало. Та прориву - жодного. Аудитори порадили Єврокомісії розробити стратегічний документ, який би стосувався саме олігархів та корупції на найвищому рівні. І містив би перелік конкретних кроків із чіткими часовими межами.