Кабани заполонили Рим. Тварини цілими сім'ями блукають вуличками на околицях міста. Як вони туди потрапили й що з ними робитимуть - розкаже Володимир Кулаков.

Це - одна з вуличок північної частини Рима, де безконтрольно розгулює ціла зграя диких кабанів!

Вепри блукають усюди. Проходять повз людей і дітей, тиняються біля шкіл і житлових будинків. А часом навіть пробираються до приватних ділянок. Місцеві жителі усе це активно фільмують.

Водночас місцеві служби зазначають - тварини повністю урбанізовані, не бояться людей поруч і руху транспорту. Однак люди скаржаться, що це створює дискомфорт, бо ходити вулицями стало страшно.

Роза Карлетті, жителька Рима:

Я просто боюся. Такого аргументу вистачить? Це вже не вперше, коли я їх зустрічаю. Одного разу вийшла викинути сміття й зустріла вепра. Кинула пакет і втекла!

Нунція Камінно, жителька Рима:

Коли бачиш зграю з 15 кабанів, то, знаєте, стає трохи моторошно. Наприклад, я хвилююся за своїх дітей, які постійно ходять до школи самі.

Останніми роками дикі кабани в Римі з'являються дедалі частіше - особливо на півночі столиці. Та міністр сільського господарства зазначає - насправді кількість вепрів зросла по всій країні, їх можна побачити на вулицях не лише Рима, а й інших міст, і це надзвичайна ситуація.

Водночас для римлян кабани - проблема, яка бентежить їх уже тепер. А у владних кабінетах поки що ніяк не можуть дійти згоди, як вирішити ситуацію. Мер міста, Вірджинія Раджі, навіть подала до суду на главу римського регіону через безконтрольну присутність кабанів у столиці.