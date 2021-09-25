Украинцев предупредили о чрезвычайной опасности: что произошло [ Редактировать ]
В воскресенье, 26 сентября, на территории Украины ожидается сильный ветер, в связи с чем в стране объявили штормовое предупреждение. Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
Таким образом, в восточных регионах страны, а также Черниговской области, Сумской области, Полтавской области, Днепропетровской области, Запорожской области и Херсонской области будут наблюдаться порывы ветра до 20 метров в секунду.
Отмечается, что из-за непогоды синоптики объявили в этих регионах желтый (первый) уровень опасности, который означает, что будут наблюдаться погодные условия, потенциально опасные для людей, окружающей среды и инфраструктуры.
Читайте также, на выходных, 25-26 сентября, в Украину придет потепление, местами до +23 градусов. До конца недели дожди покинут почти всю территорию страны, осадки отойдут с юго-западной части Украины, однако на остальных территориях синоптики прогнозируют дожди.
Кроме того, в октябре погода в Украине заметно испортится. Синоптики прогнозируют холод и первый снег. уже в конце сентября погода заметно ухудшится. Поэтому первая декада октября будет холодная и мокрая (сильные грозы по всей стране).
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