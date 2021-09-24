В пятницу утром, 24 сентября, на Киев "обрушился" дождь, который быстро "заблокировал" движение на основных улицах столицы. Город остановился в пробках.

Об этом свидетельствуют данные Google Maps.

На правом берегу движение затруднено на:

бульваре Тараса Шевченко.

бульваре Леси Украинки,

бульваре Дружбы Народов,

проспекте Победы,

проспекте Валерия Лобановского,

улице Набережно-Крещатицкой,

Набережном шоссе,

проспекте Степана Бандеры,

Оболонском проспекте,

улице Кирилловская,

Надднепровском шоссе.

Также пробки наблюдаются на:

улице Елены Телиги,

улице Щусева,

улице Юрия Ильенка,

улице Нижний вал,

улице Луговой,

улице Глыбочицкой,

улице Сечевых Стрельцов,

улице Вячеслава Черновола,

улице Большой Васильковской,

улице Саперно-Слободской,

улице Владимирской.

Движение также затруднено на Гаванском, Северном, Дарницком мостах и мостах Метро и Патона. На въезде на Южный мост с левого берега также пробки.

На левом берегу движение затруднено на:

Днепровской набережной,

улице Урловской,

улице Здолбуновской,

улице Анны Ахматовой,

Харьковской шоссе,

проспекте Николая Бажана,

проспекте Соборности,

проспекте Юрия Гагарина,

улице Раисы Окипной,

Броварском проспекте,

бульваре Перова,

улице Братиславской,

улице Оноре де Бальзака,

проспекте Мира.

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