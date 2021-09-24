Погода "заблокировала" движение в Киеве [ Редактировать ]
В пятницу утром, 24 сентября, на Киев "обрушился" дождь, который быстро "заблокировал" движение на основных улицах столицы. Город остановился в пробках.
Об этом свидетельствуют данные Google Maps.
На правом берегу движение затруднено на:
- бульваре Тараса Шевченко.
- бульваре Леси Украинки,
- бульваре Дружбы Народов,
- проспекте Победы,
- проспекте Валерия Лобановского,
- улице Набережно-Крещатицкой,
- Набережном шоссе,
- проспекте Степана Бандеры,
- Оболонском проспекте,
- улице Кирилловская,
- Надднепровском шоссе.
Также пробки наблюдаются на:
- улице Елены Телиги,
- улице Щусева,
- улице Юрия Ильенка,
- улице Нижний вал,
- улице Луговой,
- улице Глыбочицкой,
- улице Сечевых Стрельцов,
- улице Вячеслава Черновола,
- улице Большой Васильковской,
- улице Саперно-Слободской,
- улице Владимирской.
Движение также затруднено на Гаванском, Северном, Дарницком мостах и мостах Метро и Патона. На въезде на Южный мост с левого берега также пробки.
На левом берегу движение затруднено на:
- Днепровской набережной,
- улице Урловской,
- улице Здолбуновской,
- улице Анны Ахматовой,
- Харьковской шоссе,
- проспекте Николая Бажана,
- проспекте Соборности,
- проспекте Юрия Гагарина,
- улице Раисы Окипной,
- Броварском проспекте,
- бульваре Перова,
- улице Братиславской,
- улице Оноре де Бальзака,
- проспекте Мира.
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