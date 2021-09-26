Путин готов встретиться с Зеленским: в Кремле назвали "камень преткновения" [ Редактировать ]
Источник: ТАСС
Президент России Владимир Путин готов встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским. Но позиция Киева по минским соглашениям является камнем преткновения для организации такой встречи.
"Ну да, президент Российской Федерации, что называется, был готов вчера. И здесь камень преткновения какой? Мы находимся в ситуации, когда работа по реализации минского комплекса мер зашла в тупик", - отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Он уточнил, что этот тупик связан якобы только с позицией Украины.
"Украина не хочет выполнять минские договоренности, Украина хочет минские договоренности заменить чем-то еще, не называя это своими словами", - добавил он.
Ранее сообщали, что у Зеленского назвали условия для встречи с Путиным.
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