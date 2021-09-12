Президент Владимир Зеленский заявил, что в Украине должны пройти Олимпийские игры. Об этом глава государства заявил на праздничном мероприятии по случаю 30-й годовщины создания Национального олимпийского комитета.

Новый девиз Олимпийских игр: "Быстрее, выше, сильнее – вместе". Мы верим, что вместе достигнем своей мечты. Большая мечта - это Олимпиада в Украине. И я очень в это верю. Я уверен, что наша великая страна заслуживает стать хозяйкой Олимпийских игр.

Зеленский добавил, что провести Олимпиаду в Украине - нелегкая задача.

Но в такие моменты я всегда вспоминаю слова тяжелоатлетов и моего отца - мастера спорта по тяжелой атлетике. Они говорят: пойти и попробовать что-то поднять - всегда нелегко. Легко - не попробовать и уйти. Так говорили тяжелоатлеты. Поэтому что касается Олимпийских игр - мы точно попробуем.

По случаю "юбилея" НОК в Украину прибыл с визитом президент Международного олимпийского комитета Томас Бах. Зеленский проинформировал президента МОК о том, что Украина намерена стать хозяином зимних Олимпийских игр и в ближайшее время направит делегацию в штаб-квартиру МОК в Лозанне.

Томас Бах поприветствовал эту инициативу, "учитывая замечательные спортивные традиции Украины, а также увидев чрезвычайно впечатляющую презентацию современной спортивной инфраструктуры страны".

Напомним, что Украина никогда не была хозяйкой Олимпийских игр. В 2012 году Польша и Украина приняли чемпионат Европы по футболу.

Следующие зимние Олимпийские игры будет принимать Пекин. Соревнования будут проходить с 4 по 20 февраля 2022 года.