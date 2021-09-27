Вибори у Німеччині: чому одразу два кандидати оголосили про перемогу? [ Редактировать ]
У Німеччині підраховують результати парламентських виборів. За останніми даними, з мінімальним відривом лідирують есдеки Олафа Шольца - за них віддали голоси майже 26 відсотків виборців. За християнських демократів Арміна Лашета - 24 з половиною відсотки виборців. Чому обидва кандидати в канцлери вже заявили про перемогу? І коли будуть відомі офіційні результати голосування? Розкаже Тетяна Логунова.
Цієї ночі політичний Берлін не спав. До ранку в штабах основних конкурентів - есдеків та християнських демократів аналізували дані екзит-полів, слідкували за підрахунком голосів та заявляли про перемогу. Кожен - про свою.
Те, що буде гаряче, стало зрозуміло одразу після закриття виборчих дільниць. Коли німецькі соціологічні служби оприлюднили дані екзит-полів. За результатами одного дослідження з мінімальним відривом, у два відсотки, лідирували есдеки. Інший екзит-пол визначив одразу двох переможців - соціал-демократи та ХДС/ХСС набрали порівну - по 25 відсотків. Кандидати в канцлери від цих політичних сил синхронно заявили про перемогу. Мовляв, вони готові формувати новий уряд.
Олаф Шольц, кандидат в канцлери Німеччини від Соціал-демократичної Партії:
Вже зараз можна сказати, що багато громадян Німеччини проголосували за соціал-демократів. Вони хочуть зміни уряду і хочуть, щоб новим канцлером країни став Олаф Шольц.
Армін Лашет, кандидат в канцлери Німеччини від ХДС/ХСС:
Ми зробимо усе можливе, щоб сформувати уряд на чолі з християнськими демократами. Німеччині потрібна коаліція, яка модернізує країну.
Хто отримає мандат на формування уряду, Олаф Шольц чи Армін Лашет, стане відомо після оголошення офіційних результатів виборів. А от з ким доведеться домовлятися есдекам чи християнським демократам - вже зрозуміло. У парламент точно проходять зелені та ліберали - у них 14 й 11 відсотків відповідно. Буде у новому парламенті та ультраправа "альтернатива для Німеччини", з якою ніхто справи мати не хоче. А от ліві - поки поза коаліційною грою, вони можуть і не подолати п'ятивідсотковий прохідний бар'єр.
Анналена Бербок, кандидат в канцлери Німеччини від партії "Зелені":
Ми хотіли більшого. Але ми не змогли цього досягти. Через власні помилки на початку кампанії. Через мої помилки. Але ми тут і кажемо - цього разу нам не вистачило голосів для перемоги. Але майбутнє за нами.
Крістіан Лінднер, лідер Вільної Демократичної Партії Німеччини:
Зелені та ліберали мають дещо спільне - наші партії виступали проти статусу-кво великої коаліції. Християнські демократи та есдеки, які входили до цього союзу, у сумі не покращили свій результат. Це означає, що німці хочуть змін. Країні потрібен новий старт.
Шанси сформувати коаліцію з зеленими та лібералами наразі є й у соціал-демократів, і у ХДС/ХСС. Переговори розпочнуться одразу після оголошення офіційних результатів виборів. Цього разу підрахунок голосів може тривати трохи довше. Адже майже половина з тих, хто взяв участь у виборах, голосували поштою.
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