У Каліфорнії провели змагання собак-серферів [ Редактировать ]
У Каліфорнії провели змагання собак-серферів. Щорічний кубок серед чотирилапих екстремалів розіграли на хвилях біля пляжу Хантінгтон біч. У чемпіонаті взяли участь близько 50 собак.
А подивитися та підтримати улюбленців прийшли сотні глядачів. Ці змагання - чи не найвідоміші у світі. Цьогоріч їх провели уже вдванадцяте.
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