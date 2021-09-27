Швейцарці підтримали одностатеві шлюби [ Редактировать ]
Швейцарці підтримали одностатеві шлюби. На референдумі понад 64 відсотки жителів країни проголосували за розширення прав ЛГБТ. Зокрема, таким подружжям дозволять усиновлювати дітей. Нові правила найімовірніше набудуть чинності першого липня наступного року. Швейцарія стала однією з останніх країн Західної Європи, що легалізувала одностатеві шлюби.
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