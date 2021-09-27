COVID-19 в Україні: три тисячі сім нових випадків інфікувань зафіксували минулої доби [ Редактировать ]
Три тисячі сім нових випадків COVID-19 зафіксували в Україні минулої доби. 94 пацієнти померли, майже тисяча - одужали.
Найбільше інфікувань у Дніпропетровській, Чернівецькій та Львівській областях - повідомили у міністерстві охорони здоров'я.
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За минулу добу в Україні дві тисячі 265 нових інфікувань. 44 людини померли. Тисячу 200 хворих ушпиталили, одужало - понад пів тисячі.
При цьому одужали - майже дві тисячі людей. Госпіталізовано - понад півтори тисячі. Найбільше захворювань - у Харківській, Львівській, Дніпропетровській, Одеській областях та в столиці.
При цьому в МОЗ звітують про черговий рекорд щеплень - понад 180 тисяч за добу. А загалом від початку вакцинальної кампанії проведено близько десяти з половиною мільйонів щеплень.
Від початку вакцинальної кампанії - проти коронавірусу імунізували понад 9 мільйонів 780 тисяч українців. Більше як чотири мільйони з них - отримали дві дози вакцини.
Найвища статистика заражень у Києві, на Харківщині, Запоріжжі та на Буковині. Ушпиталили напередодні понад тисячу хворих. 60 пацієнтів - померли від ускладнень.