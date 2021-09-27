Главный санитарный врач Украины Игорь Кузин рассказал о том, что для некоторых украинцев могут изменить карантин. Так, это коснется тех людей, которым противопоказана вакцинация.

Для таких людей работодатель должен предложить альтернативные варианты работы на период действия "желтого" или "красного" уровней эпидопасности.

Так, например, если специалист государственной структуры, учреждения или предприятия не может физически выходить на работу при усилении ограничений, ему могут предложить выполнение других обязанностей, сообщил Кузин.

Кроме того, человек может перейти на дистанционный режим работы, выполнять какие-то другие, вспомогательные, подсобные функции.

Альтернативой для такого лица является также проведение регулярного тестирования и некоторые работодатели даже такое вводят. Это по сути будет ответственность и решение руководителя того бизнеса или структуры, где такое лицо находится.

Читайте также, глава Минздрава Виктор Ляшко заявил, что жителям Украины необходимо вакцинироваться против коронавируса. Если украинцы вакцинируются до Нового года, то "весной можем спокойно жить без карантинных ограничений".

Кроме того, Киев вместе с остальными регионами Украины окажется в "желтой" зоне карантина. После этого в столице начнут снова штрафовать за нарушение карантина, в случае выявления нарушения, размер штрафа будет начинаться от 34 тысяч гривен.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.