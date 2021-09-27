На Донбасі не вщухають обстріли

На Сході країни втрати. Двоє українських військових підірвалися на невідомому пристрої. Один - загинув, ще один - поранений, він у лікарні у стані середньої тяжкості.

Загалом, минулої доби ворог шість разів порушив режим тиші. Неподалік Лебединського обстрілював позиції з гранатометів. Поблизу Мар'їнки та Нью-Йорка противник відкрив вогонь із гранатометів та кулеметів. На всі провокації українські оборонці відповідали вогнем.