Ситуація на передовій: ворог шість разів порушив режим тиші [ Редактировать ]
На Сході країни втрати. Двоє українських військових підірвалися на невідомому пристрої. Один - загинув, ще один - поранений, він у лікарні у стані середньої тяжкості.
Загалом, минулої доби ворог шість разів порушив режим тиші. Неподалік Лебединського обстрілював позиції з гранатометів. Поблизу Мар'їнки та Нью-Йорка противник відкрив вогонь із гранатометів та кулеметів. На всі провокації українські оборонці відповідали вогнем.
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Медики оцінюють стан армійця як середньої тяжкості. Загалом минулої доби на Донбасі ворог тричі порушив режим тиші. Неподалік Лебединського обстрілював українські позиції з гранатометів.
Нині його стан задовільний. Від початку доби ворог двічі порушив режим тиші. Один раз із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.
На фронті - знову гаряче. Ворог б'є із забороненої зброї. Сьогодні атакували вже сім разів. Залучити важкі міномети, протитанкові гранатомети та кулемети. А ще на українські позиції скидали гранати з безпілотників.
Зранку поблизу Новолуганського незаконні збройні формування прицільно атакували наші позиції з мінометів 82 і 120 калібрів.
Режим припинення вогню станом на вечір противник порушив лише раз. Стріляв із протитанкових гранатометів і кулеметів.
У напрямку Світлодарська противник вів прицільний вогонь з великокаліберних кулеметів. Біля Водяного та Павлополя скинув з безпілотників осколкові гранати, а також обстріляв українські позиції з гранатометів і стрілецької зброї.