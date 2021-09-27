Сотрудники Службы Безопасности Украины арестовали разоблачили деятельность группировки, которая занималась подделкой результатов ПЦР-тестов. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Согласно данным следствия, схема была организована жителем Ивано-Франковской области совместно женщиной-сообщницей, которая является жительницей одного из соседних регионов. Известно, что подпольное "производство" было организовано в помещении турагентства.

Для большей достоверности на подделках отмечалось, что они якобы выданы частными и государственными медицинскими учреждениями Киевской, Волынской, Винницкой и Черновицкой областей.

Отмечается, что в ходе обысков правоохранители нашли списки "клиентов", а также готовые поддельные справки, а также неправдивые результаты лабораторных исследований и "Международные свидетельства о вакцинации". Известно,что стоимость одной фальшивки составляла 1600 гривен, при этом еженедельный доход составлял более 30 тысяч гривен.

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Кроме того, сотрудники Службы безопасности Украины в Черкассах арестовали злоумышленников, которые занимались подделкой результатов ПЦР-тестов на коронавирусную инфекцию. Каждый месяц производили до 100 фальсифицированных результатов тестов, в частности и иностранного образца.

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