Фальсификация ПЦР-тестов: в Украине разоблачили опасных злоумышленников [ Редактировать ]
Сотрудники Службы безопасности Украины в Черкассах арестовали злоумышленников, которые занимались подделкой результатов ПЦР-тестов на коронавирусную инфекцию.
Каждый месяц производили до 100 фальсифицированных результатов тестов, в частности и иностранного образца, которые позволяют гражданам выезжать за границу.
Сделку организовала юрист одной из местных коммерческих структур. С помощью личных связей среди представителей нескольких медлабораторий она наладила изготовление фальшивых справок с отрицательным результатом на COVID-19.
Отмечается, что готовые "липовые" документы предлагались гражданам, которые собираются покинуть страну. Известно, что стоимость документа зависела от срочности изготовления и страны, куда хочет поехать "клиент". В ходе следственных действий правоохранители выяснили, что участники банды зарабатывали до 100 тысяч гривен. Сейчас проходит установление причастных к схеме граждан.
Читайте также, в Кривом Роге правоохранители разоблачили местную жительницу, которая продавала поддельные медицинские справки об отсутствии коронавируса. За тысячу гривен заказчик получал сертификат с отрицательным результатом ПЦР-теста без проведения соответствующего исследования.
Кроме того, правоохранители открыли два уголовных дела о подделке справок об отсутствии коронавируса на которых мошенники заработали более 150 000 грн. Мошенники пошли еще дальше и начали проводить ПЦР-тесты через туристические агентства.
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