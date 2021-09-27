Руководство корпорации Facebook, которая занимается разработкой специального приложения Instagram, предназначенной для использования детьми, столкнулся с проблемой критики. Об этом сообщает телеканал CNBC.

В настоящее время работа над приложением была приостановлена, однако в компании считают свое решение абсолютно верным. Картинка, которая была опубликована в Wall Street Journal вынудила Facebook поставить амбициозный проект "на паузу".

Отмечается, что разработка приложения планировалась для детей, возрастом от 10 до 12 лет. В Facrebook решили реализовать задумку, так как исследование показало, что Instagram негативно влияет на молодых пользователей, а особенно на девушек.

Читайте также, gользователи социальной сети Instagram будут получать сообщения с просьбой указать дату своего рождения. Соцсеть будет проверять достоверность данных с помощью алгоритмов искусственного интеллекта, при выявлении возможных разногласий Instagram будет спрашивать у пользователей подтверждение возраста.

Кроме того, социальная сеть Instagram разработала новую функцию, которая автоматически переводит текст в истории. Сейчас нововведение поддерживает более 90 языков, функция поддерживает перевод более чем 90 языков и была создана для упрощения обмена информацией и контентом между иностранцами.

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