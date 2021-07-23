Instagram ввел новую функцию [ Редактировать ]
Социальная сеть Instagram разработала новую функцию, которая автоматически переводит текст в истории. Сейчас нововведение поддерживает более 90 языков. Об этом пишет The Verge.
Теперь, при просмотре историй, сервис автоматически обнаруживает иностранный язык и предлагает его перевести благодаря надписи "Просмотреть перевод", отображаемой в левом верхнем углу устройства.
Также известно, что функция поддерживает перевод более чем 90 языков и была создана для упрощения обмена информацией и контентом между иностранцами.
Стоит отметить, что в мае, Instagram также ввела функцию отображения автоматических субтитров и возможно, когда-то компания решится разработать аудиоперевод для своей платформы.
Ранее сообщалось, что Twitter разрешит пользователям блокировать упоминания о себе.
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