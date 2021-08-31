Пользователи социальной сети Instagram будут получать сообщения с просьбой указать дату своего рождения. Об этом сообщила компания Facebook, которой принадлежит сервис.

Instagram будет спрашивать день рождения при запуске приложения, а также в "заглушках" постов с информацией для взрослых. В будущем Instagram нельзя будет пользоваться без указания дня рождения.

Мы будем несколько раз показывать уведомление. Если к определенному моменту вы не сообщите свой день рождения, вам нужно будет сделать это, чтобы продолжить пользоваться Instagram.

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Соцсеть будет проверять достоверность данных с помощью алгоритмов искусственного интеллекта. Для этого, в частности, анализируются записи с поздравлениями в честь дня рождения. При выявлении возможных разногласий Instagram будет спрашивать у пользователей подтверждение возраста.

Разработчики Instagram объясняют требование об обязательном указании возраста тем, что оно позволит лучше защищать детей от нежелательного контента и персонализировать рекламу. Требование позволит "создавать новые функции безопасности для молодежи и помогать нам создавать пользовательский опыт, подходящий для возрастной группы", объясняет Facebook.

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В компании напомнили, что сейчас новые аккаунты детей младше 16 лет создаются автоматически закрытыми в целях безопасности. Instagram не позволяет взрослым отправлять личные сообщения людям младше 18 лет, если те на них не подписаны.

Напомним, что недавно Facebook и Instagram разрешили скрывать счетчик лайков и просмотров.