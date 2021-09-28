Понад три тисячі нових випадків COVID-19 зафіксували в Україні минулої доби. 94 пацієнти померли, майже тисяча - одужали. Найбільше інфікованих коронавірусом за минулу добу - у Дніпропетровській, Львівській та Чернівецькій областях. Найменше - на Кіровоградщині. Про ситуацію у регіонах - у наступному матеріалі.

Кіровоградщина - регіон не туристичний і відносно ізольований. Тож епідеміологічна ситуація там стабільно одна з найкращих в країні. Але вже й ця область із "жовтої" зони перебралася в "помаранчеву". А все тому що суттєво побільшало випадків складного протікання хвороби. Коли люди не можуть залишатися вдома і потребують госпіталізації.

Надія Оперчук, головний санітарний лікар Кіровоградської області:

В Кіровоградській області динаміка рівня госпіталізації перевищує 50% другий день поспіль рівень завантаженості ліжок з киснем в області 12,3%. "Помаранчевий" рівень - він не вводить будь-яких додаткових обмежень, він є сигнальним, що ситуація напружується й ускладнюється.

Жителі регіону одразу відчули перші незручності. Одна з них - обмеження проїзду в громадському транспорті.

Мілана Юхненко, жителька Кропивницького:

Оце стоячих не беруть і буквально люди не розуміють, могли б уступить, от ми сьогодні з дитиною стояли довго, нас просто кондуктор каже: дитина довго стоїть, висадила человєка, взяла нас, а так не знаю чим би ми добрались.

А от Дніпропетровщина наразі серед лідерів за кількістю нових випадків захворювання на ковід. Ще трохи - і область опиниться в "червоній" епідемічній зоні.

Тетяна Квітницька, заступник директора департаменту охорони здоров'я Дніпропетровської ОДА:

В Україні цей показник 48-49 відсотків наростання за два тижні захворюваності, а в Дніпропетровській області він становить 81 відсоток. Тобто ми дуже швидко у геометричній прогресії зростаємо по захворюваності на ковід.

Завантаженість ліжок у лікарнях області - близько 45 відсотків, а в головній інфекційній лікарні Дніпра майже вдвічі більша.

Микола Турчин, гендиректор КНП "Міська клінічна лікарня №21 ім. проф. Є. Г. Попкової" Дніпровської міськради:

Сейчас 180 коек выделены для больных с ковид. При необходимости мы можем развернуть еще больше мест. Сейчас 154 пациента, из них четыре в отделении интенсивной терапии, а еще трое, к сожалению, находятся на аппарате ИВЛ.

Як і раніше, єдиним способом зупинити пандемію залишається формування колективного імунітету. Щоб він з'явився в українців, вісімдесят відсотків з них мають перехворіти або вакцинуватися. Наразі щеплення зробили лише 18 відсотків громадян.