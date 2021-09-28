Масштабна автотроща трапилась на Миколаївщині [ Редактировать ]
Масштабна автотроща трапилась на Миколаївщині. Четверо людей загинули, серед них - підліток. Семеро осіб отримали травми. За даними поліції, зіштовхнувся мікроавтобус та дві вантажівки.
Усі потерпілі - пасажири автобуса. ДТП сталася напередодні близько 20. Що стало причиною аварії - з'ясовують слідчі.
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В ДТП погиб 66-летний водитель микроавтобуса Mercedes-Benz Sprinter и трое его пассажиров, в том числе 15-летний подросток. Еще семь пассажиров буса получили телесные повреждения различной степени тяжести и были госпитализированы. Водители обоих грузовиков не пострадали
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