Війна на Донбасі: двох армійців ушпиталили з пораненнями [ Редактировать ]
Зранку на сході країни поранено двох українських військових. Бійці у задовільному стані - повідомили у штабі. Поблизу Кримського на Луганщині та Павлополя на півдні Донеччини ворог вів прицільний вогонь з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.
Минулої доби зафіксували вісім ворожих атак. Незаконні збройні формування переважно застосовували гранатомети та стрілецьку зброю.
по теме
Минулої доби зафіксували вісім ворожих атак. Незаконні збройні формування переважно застосовували гранатомети та стрілецьку зброю.
Поблизу Попасної та Новолуганського ворог бив по наших позиціях із ручних протитанкових гранатометів. В українському війську без втрат.
Двоє українських військових підірвалися на невідомому пристрої. Один - загинув, ще один - поранений, він у лікарні у стані середньої тяжкості.
Медики оцінюють стан армійця як середньої тяжкості. Загалом минулої доби на Донбасі ворог тричі порушив режим тиші. Неподалік Лебединського обстрілював українські позиції з гранатометів.
Нині його стан задовільний. Від початку доби ворог двічі порушив режим тиші. Один раз із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.